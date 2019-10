Edith Hornung hat beobachtet, dass in der Stadt Dachau gerade viel in Bewegung ist. "Es passiert so viel in der Altstadt, die wird so schön. Da wollen wir auch mitziehen", sagt die Tochter von Claudia Hornung, der Inhaberin der Parfümerie Weinzierl in der Augsburger Straße. Das Traditionsgeschäft hat nach einem dringend notwendigen Umbau wieder eröffnet.

Nach 19 Jahren sei es notwendig gewesen, den Teppich, die Beleuchtung und die alten Wandregale auszutauschen. "Es ist besser, alles an einem Stück und einheitlich zu erneuern, als jedes Einzelteil. Das wird nicht schön und dauert ewig", so Edith Hornung. Gelungen ist der Umbau auf jeden Fall: Der Raum wirkt sehr weitläufig und hell. Auch von den Kunden habe es bis jetzt nur Komplimente gegeben, berichtet Edith Hornung.

Die Parfümerie Weinzierl ist ein Geschäft mit Tradition in der Dachauer Altstadt. Es existiert seit dem 1. Januar 1903. Seit 43 Jahren ist es nun in Besitz der Familie Hornung, welche die Parfümerie mittlerweile in der dritten Generation betreibt. Edith Hornung sagt: "Im Prinzip gehört unser Laden zur Familie dazu, wie ein zweites Kind." Und auch die Kundschaft hält über Generationen hinweg. "Viele waren schon mit ihrer Mutter oder Großmutter bei uns", erzählt Edith Hornung. Im Laufe der Zeit habe sich trotzdem einiges verändert, nicht nur rein optisch in der Dachauer Altstadt. So seien die Kunden früher fast ausschließlich betagt gewesen, wogegen sich heute auch junge Leute mit Wünschen wie Naturkosmetik von speziellen Angeboten angesprochen fühlten.

Die Hornungs haben auch beobachtet, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten die Einstellung der Gesellschaft gegenüber Luxusartikeln verändert habe. Früher sei Luxus immer eine Hemmschwelle gewesen, wogegen er inzwischen viel lockerer betrachtet würde, so Edith Hornung. In der Parfümerie ist das Einkaufserlebnis noch entsprechend besonders. "Wo bleibt der Luxus, wenn ich in der Drogerie das teure Parfüm zusammen mit Klopapier in einen Plastikkorb werfe?"

Durch den Umbau und die neuen Angebote erwartet Edith Hornung neben ihren Stammkunden auch einige neue Gäste. Sie erzählt: "Uns sind der persönliche Kundenkontakt und Beratung sehr wichtig. Ich bin glücklich wenn einer geht, ohne was gekauft zu haben, noch einige Male wieder kommt und auch nichts kauft, sich letztlich aber sicher ist, das Produkt haben zu wollen." Für die Parfümerie Weinzierl in der Augsburger Straße ist es besonders wichtig, ihre Kunden halten zu können: "Wir haben selten jemanden, der einmal kommt und dann nie wieder. Ob wöchentlich oder nur einmal im Jahr" so Hornung, "die Leute kommen sogar aus Augsburg zu uns."