8. August 2019, 22:03 Uhr Übung auf dem Bepo-Gelände Massenkarambolage mit Eingeklemmten

Die Feuerwehr Dachau sowie Einsatzkräfte vom BRK üben ein schwieriges Szenario mit lästigen Gaffern

Damit Feuerwehr und Notärzte im Ernstfall schnell helfen können, muss regelmäßig geübt werden. Auf dem Gelände der Bayerischen Bereitschaftspolizei versuchten die Dachauer Kameraden jetzt bei einer Massenkarambolage Hilfe zu leisten. "Verkehrsunfall mit einem Lkw und mehreren Autos, Personen eingeklemmt und verletzt", so lautete die Meldung - eine Durchsage, die jeden Feuerwehrler ins Schwitzen bringt. In kürzester Zeit muss sich der Gruppenführer einen Überblick über die Lage verschaffen, die Verunfallten versorgen, nachrückenden Kräfte informieren und Aufgaben zuweisen - oft auch Schaulustige fernhalten. Der Lkw war in ein Stauende gerast und hatte mehrere Fahrzeuge getroffen, zwei standen noch auf der Fahrbahn, waren jedoch stark deformiert, ein Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Ein weiterer Pkw kam links von der Fahrbahn ab und war mit der Beifahrerseite gegen einen Baum geprallt. In den Fahrzeugen waren mehrere Personen eingeklemmt und klagten über diverse Verletzungen und Schmerzen. Jugendfeuerwehrleute spielten "Unfallopfer" und waren vorher vom Kreisfeuerwehrarzt instruiert worden.

Nach und nach trafen weitere Rettungskräfte ein und kümmerten sich in kleinen Teams um die verschiedenen Abschnitte der Einsatzstelle. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Dachau waren noch Kameraden aus Pellheim und Hebertshausen da, sowie das Bayerische Rote Kreuz und medizinisches Personal der Bereitschaftspolizei. Alle arbeiteten Hand in Hand und die Personen konnten in enger Abstimmung zwischen Ärzten, Sanitätern und Feuerwehr gerettet werden.

Während der Übung sagte einer der Verletzten plötzlich, dass noch ein Fahrradfahrer an dem Unfall beteiligt gewesen sei. Daraufhin begann eine Suchaktion. Das Opfer wurde gefunden und versorgt. In der Praxis behindern Schaulustige und Gaffer oft die Einsatzkräfte, manchmal werden sie sogar handgreiflich und verletzten die Helfer. Spontan übernahm eine Gruppe junger Polizisten diesen Part. Sie erschwerten den Einsatzkräften die Arbeit gehörig und ließen sich nicht so leicht davon abbringen. Ein guter Lerneffekt.

Nach einer Stunde war die Übung beendet. Es wurde besprochen, was man hätte anders machen können. 63 Feuerwehrler, 13 Sanitäter vom BRK und Polizei waren an der Übung beteiligt.