26. Oktober 2018, 21:54 Uhr Überschlag 60-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Ein 60-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag gegen 17.25 Uhr in der Münchner Straße einen Verkehrsunfall verursacht und sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Hilgertshausener mit seinem Audi auf den Ford einer 43-jährigen Karlsfelderin auf, die vor ihm unterwegs war. Der Audi geriet ins Schleudern und streifte zwei geparkte Autos. Anschließend kippte das Fahrzeug auf die rechte Seite und kam zum Stehen. Rettungskräfte brachten den Hilgertshausener mit schweren Verletzungen ins Klinikum Dachau. Die Fahrerin des Ford sowie ihr 36-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 21 000 Euro. An der Unfallstelle musste die Dachauer Feuerwehr die Fahrbahn reinigen.