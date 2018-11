1. November 2018, 21:46 Uhr Turnier Traditionelles Schafkopfrennen

Schafkopf, eines der beliebtesten deutschen Kartenspiele, gilt als Kulturgut und Teil der bayerischen Lebensart. Die Caritas Dachau will, wie sie mitteilt, diese Kultur erhalten und lädt deshalb zum traditionellen Schafkopfrennen des Caritas-Treffpunkts 50 plus ein. Geplant sind 15 Tische mit je vier Spielern, zwei Runden mit Pause. In der Pause werden Kaffee und Kuchen, Getränke und belegte Semmeln angeboten. Die Sieger erhalten attraktive Preise. Die Veranstaltung unter der Leitung von Franz und Irmi Haas findet am Samstag, 10. November, um 14 Uhr in der Caféteria im Caritas-Zentrum Dachau statt. Die Gebühr beträgt zehn Euro, Anmeldung unter der Telefonnummer 08131/298 1150.