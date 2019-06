24. Juni 2019, 21:30 Uhr Turmlauf Typisierungsaktion in Vierkirchen

Beim 14. Turmlauf werden auch Stammzellenspender gesucht

Beim 14. Turmlauf der Freizeitsportabteilung des Sportclubs Vierkirchen geht es wie jedes Jahr bunt zu: Für jede Alters- und Schwierigkeitsstufe ist der passende Wettbewerb dabei, sodass die ganze Familie am Samstag, 29. Juni, zeigen kann, wie schnell sie ist. Es gibt beispielsweise einen Kinderlauf über rund 1,8 Kilometer, einen Staffellauf (dreimal rund 1,8 Kilometer) für Familien, Firmen und Vereine, Geländeläufe in 5,5 oder 11 Kilometern, Nordic Walking (circa 5,5 Kilometer, einen Cross- und einen Hobbylauf.

Doch in diesem Jahr geht es nicht nur darum, wer am schnellsten läuft. Man kann auch noch zum Lebensretter werden, denn die Stiftung AKB ist mit einem Infostand an Ort und Stelle und informiert alle Interessierten über die Themen Typisierung und Stammzellspende. Wer möchte, kann sich auch direkt mit Mundschleimhauttupfern in die weltweite Stammzellspenderdatei aufnehmen lassen. Die Stiftung AKB ist während der gesamten Veranstaltung von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr beim Sportheim des SC Vierkirchen in der Freisinger Straße 49. Schirmherr der Veranstaltung ist der Erste Bürgermeister von Vierkirchen, Harald Dirlenbach (SPD).