20. Mai 2019 TSV Eintracht Badminton-Turnier in Karlsfeld

Die Badmintonabteilung des TSV Eintracht richtet am 25. und 26. Mai mit dem Karlsfeld Cup ein Badmintonturnier aus. Gespielt wird am Samstag und Sonntag jeweils von 9 Uhr an in der Turnhalle der Mittelschule Karlsfeld, Krenmoosstraße 46r. Zuschauer sind willkommen. Der Eintritt zum Turnier ist an beiden Tagen frei. Essen und Trinken ist vorbereitet.