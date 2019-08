Die Polizei hat am Samstagabend einen 61-jährigen Traktor-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann wurde bei einer Verkehrskontrolle in Niederroth aufgehalten. Eine Alkoholkontrolle ergab einen Promillewert von 1,04. Den Indersdorfer erwartet nun eine Geldbuße und mindestens vier Wochen Fahrverbot. Alkohol am Steuer stellten Polizeibeamte auch bei einer 38-jährigen Pkw-Fahrerin aus München fest. Sie wurde am Sonntag gegen 6 Uhr früh in der Augsburger Straße in Dachau von der Polizei kontrolliert. Ihr Atemalkoholwert betrug 0,72 Promille. Auch sie muss mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot von mindestens vier Wochen rechnen.