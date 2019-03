27. März 2019, 21:52 Uhr Trunkenheitsfahrt Pedelecfahrer streift Bus

So schnell wird ein 52-jähriger Karlsfelder den Dienstagnachmittag wohl nicht mehr vergessen. Völlig betrunken hatte er sich laut Polizei auf sein Pedelec gesetzt und war entgegen der Fahrtrichtung die Münchner Straße in Karlsfeld entlanggefahren. Offenbar konnte der 52-Jährige den Lenker nicht mehr so richtig gerade halten, jedenfalls streifte er auf Höhe der Karlsfelder Meile einen entgegenkommenden Bus, verlor das Gleichgewicht und stürzte. Dabei zog sich der Pedelecfahrer leichte Verletzungen zu. Die Polizei, die den Unfall aufnahm, bemerkte sofort den strengen Alkoholgeruch. Fast zwei Promille hatte der 52-Jährige intus, so das Testgerät. Nun erwartet ihn ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Dabei könnte er laut Polizei seinen Führerschein verlieren. An Bus und Pedelec entstand durch den Unfall ein Schaden von etwa 1 050 Euro.