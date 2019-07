1. Juli 2019, 21:40 Uhr Trunkenheit am Steuer Betrunkener kippt mit seinem Traktor um

Am Sonntagnachmittag kippte in Hilgertshausen ein 75-Jähriger mit seinem Traktor um. Der Mann war gegen 17.10 Uhr mit seinem Agrarfahrzeug auf der Münchner Straße in Richtung Hollerschlag unterwegs. Kurz nach dem Ortsende Hilgertshausen kam der Mann, der aus dem Gemeindebereich Markt Indersdorf stammt, alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Traktor kippte dadurch und fiel auf die rechte Seite. Die hinzu gerufenen Polizisten stellten fest, dass der Fahrer nicht ganz nüchtern war und veranlassten eine Blutentnahme. Der Mann hatte mehr als ein Promille Alkohol im Blut. Er muss sich deshalb in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. An der Unfallstelle war die Feuerwehr Hilgertshausen wegen auslaufender Betriebsstoffe und zur Bergung des Traktors eingesetzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.