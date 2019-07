7. Juli 2019, 21:24 Uhr Trotz durchgezogener Linie Zwei Verletzte nach Wendemanöver auf B 471

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B 471 wurden am Samstagnachmittag zwei Menschen verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr im Bereich der Brücke über die Autobahn A 8. Ein 45-jähriger Mann aus Sulzemoos fuhr Richtung Olching. Auf der Brücke fiel es dem Mann ein, zu wenden. Was dort verboten ist, wie an der durchgezogenen, weißen Linie und Geradeaus-Richtungspfeil auch deutlich zu erkennen. Der Fahrer drehte trotzdem und übersah dabei, dass hinter ihm ein Fahrzeug folgte, gelenkt von einem 34-Jährigen aus Dachau. Dieser war von dem Wendemanöver offenbar überrascht und konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Er krachte mit seinem Wagen dem anderen in die Fahrerseite. Durch den Aufprall wurde das Auto des Sulzemoosers so beschädigt, dass der Fahrer eingeklemmt wurde. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Günding und Feldgeding wurden alarmiert. Sie mussten den 45-Jährigen mit entsprechendem Gerät aus dem Autowrack befreien.

Der Unfallverursacher erlitt laut Polizeiinspektion Dachau "schwerere Verletzungen" und wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach München gebracht. Der 34-Jährige wurde ebenfalls - laut Polizei "mittelschwer" - verletzt und zur ärztlichen Versorgung ins Helios Amperklinikum nach Dachau gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Arbeiten zur Bergung der beiden Verletzten sowie der beteiligten Fahrzeuge, für die verschiedene Rettungskräfte eingesetzt waren, war die Bundesstraße am Samstagnachmittag vorübergehend in beide Richtungen gesperrt.