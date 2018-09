19. September 2018, 21:54 Uhr Trompeten-Ensemble Feuerwerksmusik

Das Nördlinger Bachtrompeten Ensemble gibt am Sonntag, 23. September, ein festliches Kirchenkonzert in der Pfarrkirche St. Johannes Evangelist, Hohenkammer. Beginn ist um 18 Uhr. Beim Festkonzert für drei Trompeten, Pauken und Orgel erklingen die Feuerwerksmusik von Händel, ein Satz aus Mozarts "Kleiner Nachtmusik" und eine Bläserbearbeitung des Volksliedes "El Condor Pasa". Thomas Rothfuß bereichert das Programm mit Orgelsolowerken von Franz Lehrndorfer und Ignaz Bieling. Den besonderen Reiz der Konzerte mit den Nördlinger Bachtrompeten macht unter anderem das umfangreiche Instrumentarium aus, das stets neue Klangfarben in den Kirchenraum zaubert. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.