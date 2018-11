2. November 2018, 21:44 Uhr Trommeln für Karlsfeld Werbung in eigener Sache

CSU wünscht sich einen Imagefilm über die Gemeinde Karlsfeld

Von Christiane Bracht, Karlsfeld

Karlsfeld soll sein Image schärfen. Diesen Wunsch hat die CSU jetzt in einem Antrag an den Gemeinderat vorgebracht. Pendler kennen die Moosgemeinde nur als verkehrsreiche Straße, an der der Media-Markt liegt: Laut, stinkend und ohne Gesicht präsentiert sich der Ort an dieser Stelle. Doch Karlsfeld ist mehr, so die CSU. Und dies gilt es darzustellen für potenzielle Gäste ebenso wie für die Gewerbebetriebe, die man akquirieren könnte, wenn etwa das Ludl-Grundstück bebaut wird oder das Gewerbegebiet an der Grenze zu Dachau realisiert werden sollte. Die Partei schlägt einen Imagefilm vor. Drei bis fünf Minuten sollte er lang sein. Er könnte bei Veranstaltungen ausgestrahlt werden oder auch auf der Homepage abrufbar sein.

Die Idee ist es, Karlsfeld als moderne, abwechslungsreiche Gemeinde darzustellen. Neben verschiedenen Plätzen und Aktivitäten sollten in dem Film Feste gezeigt werden. Auch die Vereine, die den Ort lebendig machen, und das gewerbliche Leben will man darstellen. Nicht zu vergessen den See, an dem viele Erholungssuchende gerne spazieren gehen. Am liebsten wäre der CSU auch ein Bild von oben, etwa aus einem Flugzeug. Als Produzent des Werks stellt sich die Fraktion eine Karlsfelder Werbefirma vor. Man hofft, dass diese eventuell finanziell etwas entgegenkommend ist, wenn sie im Abspann aufgeführt wird. Zur Finanzierung des Projekts kann sich die CSU auch vorstellen, dass Karlsfelder Gewerbetreibende einen Platz in dem Film bekommen und so einen Beitrag zur Herstellung leisten.

Abgesehen von der Außenwirkung verspricht sich die Partei von dem Imagefilm auch ein stärkeres Wir-Gefühl unter den Bürgern. Denn angesichts des enormen Zuzugs der vergangenen Jahre, der auch weiterhin anhält, wäre ein solches Projekt die Gelegenheit, die Neubürger auf die Schönheit des Ortes aufmerksam zu machen. Vielleicht gibt der Film ja manch einem den Anstoß, am Vereinsleben teilzunehmen und sich so fest in die Gemeinde zu integrieren. Das ist "von hoher Bedeutung für das Zusammenleben in unserer Gemeinde", das finden jedenfalls Bernd Wanka und Andreas Froschmayer.