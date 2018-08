8. August 2018, 21:52 Uhr Trio in der Furthmühle Italienisches Lebensgefühl

Das "Concerto Italiano" weckt wehmütige Erinnerungen

Von Renate Zauscher, Egenhofen

Wer meint, das Land, wo "die Zitronen blühen", beginne erst jenseits des Brenners, der irrt: Italienisches Lebensgefühl lässt sich, zumal in diesem Sommer, auch hierzulande an oft überraschenden Orten erleben. So etwa an einem warmen Augustabend im Hof der Furthmühle zwischen Odelzhausen und Egenhofen - dort, wo das Wasser der Glonn über Jahrhunderte eine Säge- und eine Getreidemühle angetrieben hat und wo heute in buntem Wechsel Kleinkunst angeboten wird.

Im Sommer präsentiert sich die Mühle von ihrer schönsten Seite: Man sitzt draußen unter alten Bäumen, ganz nah am Wasser, die Scheunenwand überwuchert von üppig tragendem Wein, am Abendhimmel die ein oder andere Fledermaus, und wenn dann noch, wie am Dienstag, ein "Concerto Italiano" geboten wird, ist das Italien-Feeling nahezu perfekt.

Drei Musiker hatte Kult A 8 zu diesem Abend eingeladen: den Hornisten Andreas Binder, der mit dem Ensemble Harmonic Brass schon öfter in Odelzhausen und auch Bergkirchen zu hören war, und seine Freunde, den Pianisten Bastian Pusch sowie Knud Mensing an der Gitarre.

Die drei Männer kennen sich aus Schulzeiten, als sie sich, jung und jazzbegeistert, in einem Rosenheimer Jazzclub beim gemeinsamen Musizieren trafen. Inzwischen haben alle eigene musikalische Wege eingeschlagen. Kurt Mensing spielt im Orchester Hugo Strasser und macht Gypsie-Jazz im Ensemble Café Caravan, während Bastian Pusch den Gospelchor von Sankt Lukas in München und die Studenten-Bigband der Hochschule für Musik leitet und in verschiedenen Bands spielt.

Gerade weil gemeinsame Auftritte der drei Freunde rar sind, haftet ihnen etwas wunderbar Lockeres, Improvisiertes an. Wenn Bastian Pusch mit Inbrunst und lebhaftem Mienenspiel in die Tasten seines Keyboards greift, Mensing die Gitarre ins Spiel bringt und Binder seinem Horn überraschend jazzige Töne entlockt oder es auch mal weglegt, um seinen Kollegen im Trio den Vortritt zu lassen - dann wird spürbar, dass die drei Männer mindestens ebenso viel Spaß an ihrer Performance haben wie das Publikum.

Natürlich stand das "Concerto Italiano" vor allem im Zeichen italienischer Evergreens. Ob mit "Azzuro" oder "Arrivederci, Roma", mit "Volare" oder Filmmusik des großen Ennio Morricone aus "Der Pate": das Publikum durfte in musikalischen Erinnerungen schwelgen, die oft mehr als ein halbes Jahrhundert alt sind.

Ehe das Fernweh nach Italien oder die von der Musik heraufbeschworenen Jugenderinnerungen des ein oder anderen im Publikum allzu wehmütig wurden, mündeten die schönen, sehnsuchtsvollen Melodien immer wieder in höchst lebendige Jazz-Improvisationen oder auch mal in einen rasanten Samba. Bastian Pusch steuerte zum Programm auch eigene Kompositionen bei: das temperamentvolle, spanisch inspirierte Stück "Wawanco Manchego" beispielsweise oder, gleich zu Beginn des Abends, jazzig-fröhliche "Musik zum Blumengießen".

Auch der ein oder andere Italienreisende früherer Zeiten kam - von Andreas Binder vorgetragen - zu Wort: Goethe natürlich, der sich in Venedig über einen unsensiblen Kapellmeister ärgern musste, oder der fiktionale Italienbesucher wider Willen, der Münchner Xaver Habergeist, in einem Text von Eugen Roth.

"Guarda che Luna" hieß das letzte, den südlichen Atem der Sommernacht noch einmal stimmungsvoll aufnehmende Stück des "Concerto" - laut Binder ein Lieblingsstück von ihm und seinen Freunden. Noch war er nicht zu sehen, der Mond, wohl aber ein geradezu südlich funkelnder Sternenhimmel, unter dem die Menschen noch eine ganze Weile nach dem Ende des Konzerts zusammensaßen.