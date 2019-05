9. Mai 2019, 22:11 Uhr Trinkerszene am Bahnhof Nüchterner Empfang

Die Stadtverwaltung prüft die Möglichkeit eines Alkoholverbots am Dachauer Bahnhof. Die Bundespolizei rät dazu, auch die Bahn ist dafür. Nur die örtliche Polizei gibt zu Bedenken, dass sich das Problem verlagern könnte

Von Anna-Elisa Jakob, Dachau

Widerspruch gab es nur wenig, als die ÜB-Fraktion im vergangenen November ein Alkoholverbot am Dachauer Bahnhof zur Sprache brachte. Das Anliegen wirkte auf die Verantwortlichen nachvollziehbar, an den Beispielen der Bahnhöfe in München und Nürnberg zeige sich, dass Delikte wie Raub- und Körperverletzung zurückgingen. Auch "Probleme mit der sogenannten Stehtrinkerszene" entwickelten sich dort positiv, wie es im Antrag der Fraktion hieß. Unklar war nur: Wer ist für die Umsetzung eines solchen Verbots verantwortlich? Müssten Stadt, Polizei oder die Deutsche Bahn als Eigentümerin des Geländes das entsprechende Personal zur Kontrolle des Verbots stellen?

Die Stadtverwaltung ließ den Antrag nun erstmalig prüfen, setzte sich hierfür mit mehreren Polizeidienststellen und der Deutschen Bahn in Verbindung. Klar ist nun: Die Eigentumsverhältnisse spielen keine Rolle, laut Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) müsse aber noch die Frage um das Hausrecht geklärt werden. Vonseiten der Stadt heißt es, dass ein Verbot auf dem Gelände zwar grundsätzlich zulässig sei - der Anlass dafür aber nur gegeben, wenn viele schwere Ordnungsstörungen oder Straftaten an diesem Ort auftreten. Bei der Polizeiinspektion Dachau ist man sich nicht sicher, ob das zutrifft: Es komme zwar häufig zu verbalen Streitigkeiten, Belästigung oder Vermüllung - zu Straftaten allerdings nur gelegentlich. Florian Hartmann kündigte in seiner Antwort an die ÜB-Fraktion an, das genauer prüfen zu wollen, bevor die Verordnung im Stadtrat besprochen werde.

Die ÜB bewertet die Antwort der Stadt positiv, das Alkoholverbot am Dachauer Bahnhof sei "auf gutem Weg", heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion. Fraktionschef Rainer Rösch führt aus: "Ein Alkoholverbot ist ein erster wichtiger Schritt, damit der Dachauer Bahnhof wieder ein Ort wird, an dem man sich gerne aufhält." Doch die Polizeiinspektion Dachau hat Bedenken: Im Falle eines Verbotes würde sich die Szene, gegen die sich das Verbot vor allem richten werde, mit hoher Wahrscheinlichkeit verlagern - zum Beispiel an die Ostseite des Bahnhofs, die Grünanlage hinter dem Sparkassenplatz oder den Unteren Markt. Die Folge, so die Einschätzung der Polizei: "Ähnliche oder sogar gravierendere Störungen."

Offen blieb bislang die Frage, wie das Verbot nach seiner Einführung kontrolliert werden sollte. In München ist hierfür die Bundespolizei verantwortlich und stellt eine gesonderte Bahnpolizei zur Verfügung, die das Verbot kontrolliert. Aufgrund der positiven Erfahrungen am Bahnhof München befürwortete die Bundespolizei in ihrer Antwort an die Stadt auch ein Verbot in Dachau. Die Deutsche Bahn sprach sich auf Anfrage der Stadt zwar auch für ein Alkoholverbot aus, allerdings zeitlich begrenzt von 16 bis 22 Uhr - mehr Kontrollen und eine Verstärkung des Sicherheitspersonals seien damit aber nicht verbunden, hieß es gleichzeitig.

In ihrer Anfrage vom vergangenen November schlug die ÜB-Fraktion vor, die Einführung des Alkoholverbots zunächst auf ein halbes Jahr zu beschränken, um die gesamtheitlichen Auswirkungen auf das Stadtbild und den Bereich um den Bahnhof zu testen. Die Dachauer Polizeiinspektion bestärkte diesen Vorschlag: Mit einem Probelauf könne man erkennen, ob das Verbot die Gesamtsituation verbessere. Die ÜB erhofft sich durch das Verbot ein positiveres Erscheinungsbild der Stadt. Es sei ein "wichtiger erster Schritt zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität", so Rainer Rösch. Die beobachteten Probleme - laute Streitigkeiten, Belästigungen oder Vermüllung - seien mit einem Alkoholverbot mit Sicherheit nicht "auf einen Schlag zu lösen", dessen sei sich Rösch bewusst.

Details wie eine zeitliche Beschränkung des Alkoholverbots oder die Möglichkeit eines Probelaufs sollen noch debattiert werden, zudem fordert die Fraktion neben dem Verbot die Aufstellung von Defibrillatoren und Notrufsäulen am Dachauer Bahnhof.