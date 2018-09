20. September 2018, 22:14 Uhr Training Karate beim ASV Dachau

Karate bietet eine ausgewogene Mischung aus traditioneller Kampfkunst, modernem Sport und Selbstverteidigung - und hat vom 9. Oktober an einen festen Platz im Sportangebot des ASV Dachau. Wie der Sportverein mitteilt, bietet das Trainerteam um Gökay Özdemir (6. Schwarzgurt im Shokotan-Karate) und Niels Hauch dienstags ein Kindertraining für Mädchen und Jungen ab sechs Jahren an. Mittwochs sind zwei Einheiten für erwachsene Anfänger und Fortgeschrittene geplant und freitags können Kinder und Erwachsene gemeinsam trainieren. Beim ASV Dachau wird traditionelles Shotokan-Karate gelehrt, eine bundes- und weltweit anerkannte Stilrichtung. In den ersten Trainingseinheiten stehen Grundtechniken im Vordergrund, später werden so genannte Katas einstudiert, genau festgelegte Abfolgen von Bewegungen wie Angriffen, Verteidigungen und Gegenangriffen.

Weitere Informationen und Anmeldung in der Geschäftsstelle des ASV Dachau telefonisch unter 08131/568 10 oder per Email an info@asv-dachau.de.