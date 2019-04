26. April 2019, 21:51 Uhr Traditionsveranstaltung Maifest am Unteren Markt

Ein Maifest findet am Mittwoch, 1. Mai, von 10 bis 16 Uhr auf dem Unteren Markt in Dachau rund um den Maibaum statt. Bereits zu Beginn spielt die Knabenkapelle, am Nachmittag von 13 Uhr an das Grüne Klapprad. Bis 12 Uhr gibt es Weißwürste und andere Speisen. Veranstalter ist der Dachauer Ortsverein der SPD. Bei schlechtem Wetter informieren die Sozialdemokraten zeitnah über ihre Homepage www.spd-dachau.de und auf Facebook, ob die Veranstaltung stattfindet.