4. Februar 2019, 22:03 Uhr Traditionsgasthaus Neue Pächter für das Wirtshaus am Erdweg

Das Wirtshaus am Erdweg bleibt nicht mehr lange geschlossen: Gabriele Reyer führt zusammen mit ihrem Partner Sigi Hohlwein künftig die Traditionsgaststätte. Am Donnerstag, 18. April, wird das Wirtshaus offiziell neu eröffnet. Unbekannt sind die neuen Wirtsleute nicht. Sie betreiben erfolgreich den Landgasthof Schmaus in Langengern, wie Bürgermeister Christian Blatt (CSU) mitteilt. Er sei froh, dass das Wirtshaus schnell wieder eröffnet werden könne. Wer bereits Reservierungen vorgenommen habe, werde über das weitere Vorgehen informiert.