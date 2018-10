5. Oktober 2018, 22:17 Uhr Traditionelles Handwerk Zunft zwischen Glauben und Genuss

Was wurde eigentlich hergestellt und was erinnert heute noch an das traditionelle Lebzelter-Handwerk in Dachau? Interessierte können am Sonntag, 7. Oktober, ab 14 Uhr am Rathausplatz in Dachau (Konrad-Adenauer-Str. 2-6) auf eine etwa eineinhalbstündige Erkundungsreise gehen. Anmeldung bei Gästeführerin Ilona Huber unter Telefon 0176/24 92 0606 oder per Mail an ilona_huber@t-online.de. Die Kosten für die Führung belaufen sich auf fünf Euro pro Person.