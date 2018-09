18. September 2018, 22:03 Uhr Touristinfo Zollhäusl hat wieder geöffnet

Nach der Sanierung hat das Informationsbüro des Dachau AGIL Projektes "Naherholung und Tourismus im Dachauer Land" ab sofort wieder für Besucher geöffnet. Das Team im Alten Zollhäusl in der Dachauer Altstadt am Karlsberg bietet den Besuchern und Touristen kostenlose Flyer über Wander- und Radwege im Dachauer Land. Zudem bekommen Interessierte viele Informationen zu Museen und kulturellen Veranstaltungen. Besucher können zudem montags und donnerstags zwei neue Flyer im Zollhäusl abholen: Die eine Broschüre zeigt "vernetzte Jugendplätze im Dachauer Land", wovon es im Landkreis zwölf Stück gibt. Sie alle wurden mit Hilfe von Kindern und Jugendlichen gestaltet. Zum anderen wurde ein Flyer zum Abenteuerspielplatz Weichs neu aufgelegt, der Lust auf den Besuch der naturnahen Anlage machen soll.

Das Zollhäusl in der Dachauer Altstadt am Karlsberg 1a hat Montag und Donnerstag von 9 bis 13.30 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr sowie am Dienstag und Mittwoch von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Außerdem finden Besucher und Einheimische im Internet auf der Homepage des Informationsbüros (www.tourismus-dachauer-land.de) viele weitere touristische Angebote und Angebote zum Thema Naherholung im Landkreis Dachau.