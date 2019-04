25. April 2019, 22:15 Uhr Touristen-Werbung Stadt Dachau präsentiert sich auf Messe "66"

Die Stadt Dachau präsentiert sich von Freitag, 3. Mai, bis Sonntag, 5. Mai, auf Deutschlands größter Messe für die Generation 50 Plus, der "66" auf dem Messegelände Ost in München. Im Themenbereich Reisen und Freizeit suchen viele Messebesucher aus der Region München Information und Anregung zu Sehenswürdigkeiten, Einkehrmöglichkeiten, Kulturprogramm sowie Ausstellungen. Die Sonderausstellungen der Dachauer Galerien und Museen sind beliebte Programmpunkte für Ausflugsfahrten nach Dachau. Ebenso im Fokus stehen Freizeitaktivitäten, wie Spazieren, Wandern und Radfahren. Die Mitarbeiterinnen der städtischen Tourist-Information halten für die Standbesucher die kostenlose Karte "Wandertouren und Spaziergänge in der Künstlerstadt Dachau" bereit. Die neu erschienene Radlkarte für Stadt und Landkreis Dachau ist zum Preis von drei Euro am Stand erhältlich. Interessierte erhalten Eintrittskarten für die Messe in der Tourist-Information in Dachau sowie bei allen München-Ticket-Vorverkaufsstellen.