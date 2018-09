6. September 2018, 22:07 Uhr Tour des ADFC Mit dem Rad von Dachau nach Bergkirchen

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in Dachau bietet eine kleine Spontantour an. Treffpunkt am Dienstag, 11. September, ist um 9.30 Uhr der Bahnhofsvorplatz in Dachau. Teilnehmer suchen in der Hermann-Stockmann-Straße und im Heimgartenweg die Stolpersteine und radeln dann über die Schinderkreppe und das Himmelreich Richtung Bergkirchen, wo sie den 2016 angelegten Weg an der Maisach bis Günding abfahren. Je nach Lust und Laune ist von Bergkirchen aus noch eine Schleife über Eisolzried angedacht. Anschließend ist in Dachau noch ein Mittagessen eingeplant. Die Leitung der 25-Kilometer-Tour hat Hans Schoger, er ist unter Telefon 08131/318 33 02, oder 0163/439 14 21 zu erreichen.