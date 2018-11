14. November 2018, 21:28 Uhr Tour zu Recyclinghöfen Das Giftmobil ist wieder unterwegs

Von SZ, Dachau

Das Giftmobil kommt am Samstag, 24. November, zu verschiedenen Recyclinghöfen im Landkreis Dachau. Los geht die Tour von 9 bis 11 Uhr in Röhrmoos in der Schlammerstraße, ehe es von 12.15 bis 14.15 Uhr nach Haimhausen in die Amperpettenbacher Straße geht. Angenommen werden beispielsweise Holzschutzmittel, Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Lösemittel, Fotochemikalien, flüssige Lackreste, alte Quecksilber-Thermometer. Die Abgabe am Giftmobil ist kostenlos. Die Problemabfälle sollten möglichst immer im Originalbehälter und nicht mit anderen Substanzen vermischt abgegeben werden. Es werden nur haushaltsübliche Mengen angenommen. Die Landratsamt weist daraufhin, dass Feuerlöscher am Giftmobil hingegen nicht angenommen werden. Diese können auf den Recyclinghöfen in Dachau-Webling sowie in Markt Indersdorf in der Heinrich-Lanz-Straße 12 kostenlos abgegeben werden. Erlaubt sind maximal drei Feuerlöscher pro Kalenderjahr. Für weitere Informationen über die Abgabemöglichkeiten und für zusätzliche Hilfestellung in solchen Fragen steht die Abfallberatung des Landkreises Dachau unter der Telefonnummer 08131/741469 zur Verfügung.