1. Juli 2019

Die Dachauer Band Boxhead spielt auch in diesem Jahr wieder auf dem Tollwood-Festival in München: An diesem Dienstag, 2. Juli, kann man sie von 16.30 bis 18.15 Uhr im Andechser erleben, bei gutem Wetter wohl draußen, bei schlechtem im Zelt. Der Eintritt ist frei. Wer sich noch einen Tag länger geduldet, kann die Band auch beim siebten Firmen- und Behördenlauf der Volksbank-Raiffeisenbank Dachau am Mittwoch, 3. Juli, in der Theaterhalle des ASV Dachau hören. Dort gibt die Band um 21 Uhr ebenfalls ein Konzert. Das Konzert wird von der Firma B.S.M. aus Anlass ihres 30. Firmenjubiläums veranstaltet. Der Eintritt ist frei.