30. November 2018, 22:02 Uhr Tipps Advent in den Museen des Dachauer Lands

Wer den Advent abseits des großen Trubels erleben möchte, dem empfiehlt die Arbeitsgemeinschaft "Museen Dachauer Land" einen Besuch in einem ihrer Häuser. Neben den auf dieser Seite besprochenen Ausstellungen "Winterfreuden" des Bezirksmuseums und der Sonderausstellung zum Maler Hermann Stockmann im Museumsforum Altomünster gibt es in der Vorweihnachtszeit auch in den anderen Häusern einiges zu entdecken.

Bezirksmuseum

"Stille Orte in hektischer Zeit" kann man bei einem Spaziergang durch die Dachauer Altstadt am Freitag, 7. Dezember, von 16.30 bis 18 Uhr erleben. Für Omas und Opas und ihre Enkelkinder gibt es eine Weihnachtswerkstatt am Freitag, 14. Dezember, von 16 bis 18.15 Uhr. Für alle Veranstaltungen wird um Anmeldung gebeten: Telefon 08131/56 75-13 oder info@dachauer-galerien-museen.de.

Huttermuseum

Im altehrwürdigen Heimatmuseum in Großbergofen findet am Sonntag, 2. Dezember, von 14 bis 17 Uhr der schon traditionelle "Advent im Museum" statt. Von 14 Uhr an können im Mosaik-Workshop mit Gesa Blaas weihnachtliche Motive gebastelt werden. Gegen 15.30 Uhr besucht der Nikolaus das Museum und beschenkt alle anwesenden Kinder. Kaffee und Kuchen, Bratwürstl und Glühwein werden im adventlich geschmückten Innenhof des Museums angeboten.

Heimatmuseum Karlsfeld

In der Sonderausstellung "Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum - Krippen unter dem geschmückten Christbaum" zeigen Karlsfelder Bürger vom ersten Advent an wieder ihre Schätze. Die Sonderausstellung ist am ersten, zweiten und dritten Adventssonntag und am 2., 9. und 16. Dezember jeweils von 14 bis 17 Uhr sowie am Samstag, 8. Dezember, während des Christkindlmarktes auf dem Bruno-Danzer-Platz in der Neuen Mitte von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Chorherrenmuseum

In Markt Indersdorf findet am Samstag und Sonntag, 8. / 9. Dezember der Weihnachtsmarkt "Advent am Kloster" statt. Im Museum kann man die Dauerausstellung und den Büchermarkt des Heimatvereins besuchen.