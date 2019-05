1. Mai 2019, 22:04 Uhr Tipp Spaß mit Pferden

Kurs auf dem Schafflerhof in Jetzendorf

Die Pferdefreunde unter den Sieben- bis 14-Jährigen kommen vom 17. Mai an auf dem Schafflerhof in Jetzendorf auf ihre Kosten. In einem Kurs, immer freitags von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr, lernen sie, wie man mit Pferden umgeht, wie man voltigiert. Außerdem können die Kinder schon erste Erfahrungen auf dem Pferderücken sammeln, sowohl in der Reithalle, als auch im Gelände. Zum Kursabschluss nach vier Unterrichtseinheiten gibt es ein kleines Turnier. Wer Interesse hat, kann sich unter Telefon 08131/275186 anmelden. Die Teilnahme kostet 65 Euro.