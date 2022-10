"Was brauche ich eigentlich zu einem guten nachhaltigen Leben?"

Von Horst Kramer, Altomünster

Es steht mitten in einer Siedlung von geräumigen Einfamilienhäusern: das erste Tiny House der Marktgemeinde Altomünster, eines der ersten seiner Art im Landkreis Dachau. Es wirkt wie ein Objekt aus einer besseren Zukunft: ein Holzbau, mit runden Ecken, die Räder deuten Mobilität zumindest an. Dennoch wirkt das kleine Gebäude nicht wie ein Fremdkörper in diesem sehr konventionellen Wohnviertel.