Tickets billiger Erfreuliche Reform

Kreisräte loben Verbesserungen für Pendler im öffentlichen Nahverkehr

Die geplante MVV-Tarifreform findet große Zustimmung bei Dachauer Kreisräten. Im Kreisausschuss am Freitag wurde Landrat Stefan Löwl (CSU) für seinen Einsatz bei den Verhandlungen mit der Stadt München und dem Freistaat Bayern gelobt. Die Reform bringt, wie erklärt wurde, Verbesserungen für die Bürger. "Viele Widersprüche im System wurden beseitigt", sagte etwa der CSU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Offenbeck. "Jetzt gilt es, das System besser auszurüsten und mehr Kapazitäten zu schaffen."

Ab 15. Dezember 2019 sollen die Veränderungen greifen, zuvor muss der Beschlussvorschlag jedoch noch von allen Verbundlandkreisen und dem Freistaat abgesegnet werden. Letzterer stellt pro Jahr 50 Millionen Euro zur Verfügung - um für die Pendler an der Preisschraube zu drehen. Das hat vor allem Auswirkungen auf die Preise für Monats-, Streifen- und Tageskarten. Eine Monats-IsarCard von Dachau in die Münchner Innenstadt etwa kostet dann noch 88,90 Euro, ungefähr 14 Prozent weniger als bisher. Für eine Streifenkarte für die gleiche Strecke müssen Pendler sogar rund 25 Prozent weniger bezahlen. Lediglich Einzelfahrkarten werden teuerer. "Aber das wollten wir auch so", sagte Löwl. "Wir wollen Menschen dazu animieren, dauerhaft den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen." Außerdem wird es bei den Tarifzonen keine Durchschneidungen von zusammenhängenden Siedlungsgebieten mehr geben. Sogenannte Übergangsbereiche sorgen nun dafür, dass es keine Tarifsprünge zwischen zwei Zonen mehr gibt. Fahrgäste können die für sie jeweilig günstigere Tarifzone wählen. "Wir hoffen, dass wir bis Februar alle notwendigen Gremienbeschlüsse haben", sagte Löwl. Klar sei, dass von nun an mehr in die Zuverlässigkeit des öffentlichen Nahverkehrs investiert werden müsse: Die Bürger seien bereit, "mehr Geld für ein gutes System" zu zahlen, nicht aber wenig Geld für ein schlechtes System."