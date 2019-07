21. Juli 2019, 21:58 Uhr Themenrundgang Musik im Konzentrationslager

"Es tat wohl, hier in Dachau Musik zu hören. Aber die Gesichter, die Gesichter! Alle blickten in die gleiche Richtung zur Musik hin. Sie vergaßen sich für eine Weile, sie gehörten wieder sich, ihren Gedanken, ihren Erinnerungen." Das vorliegende Zitat des Dachau-Überlebenden Edgar Kupfer-Koberwitz lässt die Tragweite der Wirkung von Musik im KZ Dachau für die Gefangenen erahnen. Dazu bietet Ulrich Unseld, Pädagogischer Mitarbeiter der KZ-Gedenkstätte Dachau, am Samstag, 27. Juli, 14 bis 16 Uhr, einen Themarundgang an. Den teilweise positiven Erfahrungen der Inhaftierten werden ambivalente Schilderungen zur Rolle von Musik im Lageralltag gegenübergestellt. Mittels ausgewählter Biografien und Tonbeispielen aus verschiedenen Perspektiven, soll die Rolle und Funktion von Musik im Zusammenhang mit der komplexen Historie des KZ Dachau vorgestellt werden. Welchen Stellenwert nahm die Musik aus dem KZ Dachau in der Nachkriegsgeschichte und demnach im erinnerungskulturellen Kontext ein? Anmeldung: Infotheke des Besucherzentrums bis spätestens 13.45 Uhr.Kosten: 4 Euro.