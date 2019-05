21. Mai 2019, 21:52 Uhr Themenabend "Wir" und eine Vision von Dachau 2040

In ihrer Reihe "Lebensqualität in Dachau" veranstaltet die Wählergruppierung "Wir" am Mittwoch, 26. Juni, um 19.30 Uhr im Restaurant Enoteca Palmieri, Augsburger Straße 25, den zweiten Themenabend. Im Mittelpunkt soll ihre Vision "Dachau 2040"stehen. Landrat Stefan Löwl (CSU) erläutert den "Kompetenzbereich Landkreis mit Schnittstellen zur Stadt Dachau" und steht für Fragen zur Verfügung. Die Veranstaltung dauert bis ungefähr 21.45 Uhr.