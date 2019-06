25. Juni 2019, 21:58 Uhr Themenabend "WIR" befragt den Landrat

Der kommunalpolitische Verein "WIR - für Heimat, Werte und Zukunft" veranstaltet an diesem Mittwoch, 26. Juni, um 19.30. Uhr im Enoteca Palmieri in der Augsburger Straße 25 einen Themenabend im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Lebensqualität in und für Dachau". Landrat Stefan Löwl (CSU) ist zu Gast und hat sich dazu bereit erklärt, Mitgliedern und Interessierten von "WIR" Fragen zu beantworten. Zunächst wird der Vorsitzende Wolfgang Moll die Schnittstellen zu den Gemeinden und der Abgrenzung zum Aufgabenbereich des Landratsamts aufzeigen. Anschließend steht der Landrat Rede und Antwort.