26. Februar 2019, 21:59 Uhr Thema Europa Fischessen der Karlsfelder CSU

Der CSU-Ortsverband Karlsfeld lädt am Donnerstag, 7. März, zum traditionellen Politischen Fischessen ein. Die Veranstaltung in der Bürgerhausgaststätte Karlsfeld beginnt um 19.30 Uhr. Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei und Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Medien, Florian Herrmann, wird die politische Festrede halten. In seinem Vortrag geht es um die Europawahl. Eingeladen sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger.