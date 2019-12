Unter der Regie von Daniela Rothe und Alexander Langer spielen die "Theaterkäfer" des Theaters am Stadtwald Dachau "Die Zauberflöte", ein Märchen von Karin Winkelsträter frei nach Emanuel Schikaneder. In dieser Produktion wird die märchenhafte Geschichte, die Mozart einst zu einer seiner berühmtesten Opern verarbeitete, in einer speziellen Version für Kinder erzählt. Emanuel und Eleonore Schikaneder brauchen ein neues Stück - eine Flöte soll darin vorkommen, und ein Märchen soll es sein, mit einem Prinzen und einer Prinzessin, einem König und einer Königin. Und so entführen sie ihre Zuschauer in das Reich der Königin der Nacht, die den Prinzen Tamino zusammen mit dem lustigen Vogelfänger Papageno losschickt, um ihre Tochter, Prinzessin Pamina, aus der Gewalt des Sonnenkönigs Sarastro zu befreien. Wird es Tamino mit Hilfe seiner wundersamen Zauberflöte gelingen, Pamina zu retten?

Premiere ist am Samstag, 14. Dezember, um 13 Uhr. Weitere Aufführungen gibt es am 15., 21., 22. sowie Heiligabend, 24. Dezember (Heiligabend), jeweils um 13 Uhr. Karten zu sechs Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr gibt es im Vorverkauf bei der Dachauer Rundschau, Konrad-Adenauer-Straße 27, Telefon 08131 / 518 10 sowie vor den jeweiligen Vorstellungen an der Tageskasse.