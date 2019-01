21. Januar 2019, 21:58 Uhr Theater Zusatzvorstellungen im Leierkasten

Auf eine zusätzliche Vorstellung können sich Hobbit-Fans am 3. Mai in Dachau freuen.

Nachdem die Vorstellungen des "Hobbit" am 5. April und das Zauberprogramm von Lothar Vogt am 3. Mai beim Dachauer Leierkasten schon ausverkauft sind, gibt es an den gleichen Tage am Freitag, 5. April, um 17 Uhr eine Zusatzvorstellung vom Hobbit und am Freitag, 3. Mai, die Zusatzvorstellung vom Zauberprogramm mit Lothar Vogt. Die Karten für fünf Euro gibt es in der Naturkostinsel und auf der Internetseite www.leierkasten-dachau.de.