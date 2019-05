3. Mai 2019, 22:04 Uhr Theater Liebe, Witz und Weltverdruss

Der Theaterverein Kleinberghofen begeistert sein Publikum mit einer bayerischen Komödie

Von Dajana Kollig

Die Sektgläser klirren. In der Maske bekommen die Schauspieler noch schnell den letzten Schliff verpasst. Die Aufregung vor der Premiere ist spürbar. Dann geht der Vorhang auf. "Da Weltverdruss", eine bayerische Komödie von Peter Landstorfer, steht an diesem Abend auf dem Programm des Kleinberghofener Bürgerhauses. In der Komödie geht es um die drei armen Vagabunden Bürstl (Christian Winter), Tratzer (Thomas Vogel) und "da Weltverdruss" (Norbert Schmidt), die vom Leben in der wohlhabenderen Gesellschaft träumen. Anlass für diese Diskussion gibt das bevorstehende Treffen von "Weltverdruss" mit der Familie seiner großen Liebe Apolonia (Sarah Lange), die aus gutem Hause stammt. Die Landstreicher fantasieren über Speiseplan und Tagesabläufe der Hautevolee und bereiten ihren Freund auf eine Blamage vor.

Im Hause Hammerstengel wird währenddessen der Abend geplant, wobei sich die Hausherrin (Gabi Lange-Benesch) als Hüterin des guten Geschmackes versteht und den Ablauf vorgibt. Ihr Mann (Christian Pilz) pflegt einen eher entspannteren Umgang mit dem Knigge der Oberschicht. Zu dem Abendessen sind außer "Weltverdruss" auch noch das betagte Ehepaar Herr und Frau Ministerialrat (Jürgen Böckler und Helmi Benesch) als Vertreter der Oberschicht und Assessor Rehbein (Sascha Schielke) eingeladen. Letzterer war von Mutter Hammerstengel ursprünglich als zukünftiger Schwiegersohn ausgewählt worden, trotz klarem Widerspruch ihrer Tochter. Um die Eltern von ihrem Auserwählten zu überzeugen, wird er von Apolonia als "Freiherr von Weltverdruss" vorgestellt. Der vermeintliche Adelige spielt zunächst mit und bemüht sich darum, die Gepflogenheiten der Oberschicht zu imitieren. Mutter Hammerstengel ist begeistert. Vergessen ist Assessor Rehbein, die Lebenspläne für die Tochter werden ebenso wie die sorgfältig geplante Tischordnung verworfen und man konzentriert sich bereits auf die Hochzeitsvorbereitungen von Apolonia und "Weltverdruss". Diesem wird das elitäre Gerede schnell zu blöd und er bekennt sich zu seiner Herkunft. Den verdutzten Reichen hält er dadurch den Spiegel vor, da sie "sich ihre Probleme nur selbst machen". Sobald diese erfahren, dass er doch keinen Adelstitel besitzt, wird er des Hauses verwiesen, was ihn in seinem Urteil noch bestärkt. Für zusätzliche Komik sorgt Haushälterin Babett (Lisa Herb), die sich mit viel Sarkasmus über die Allüren der Chefin des Hauses amüsiert.

Die Handlung ist zwar sehr vorhersehbar, aber die Laienschauspieler vom Kleinberghofener Theaterverein bringen das Stück mit viel Esprit und Witz auf die Bühne. Die Regisseurin Gabi Lange-Benesch ist begeistert von der sozialkritischen Note. "Wir hatten lange kein so gutes Stück mehr", stimmt auch die Tochter Sarah Lange zu, "da steckt wirklich Herzblut drin." Dies wird auch in den liebevoll gestalteten Bühnenbildern deutlich. Sie zeugen von dem Aufwand, der für die Aufführung betrieben wurde.

Beim Theaterverein Kleinberghofen ist Zusammenarbeit angesagt. Der Burschenverein baut die Bühne auf, die Feuerwehr hilft bei der Technik. Aber auch in der Dorfgemeinschaft wird jedem eine Rolle zugeteilt. Jürgen Böckler fand auf diese Weise seinen Weg zum Theater, "auf einmal standen zwei Damen vor meiner Haustür, die meinten, es werde ein Preuße gebraucht", erinnert er sich lachend. Seitdem ist er dabei. Die Produktion sei auch eher eine Art Teamarbeit, meint Lange-Benesch, wie ein Ideenkollektiv.

Diese familiäre Atmosphäre spüren auch die Besucher, das Publikum ist begeistert. Die Scherze kommen gut an und die Interaktionen zwischen Darstellern und Publikum ist sehr lebendig. Auch Hanni Diemer, die als Souffleuse mitwirkt, ist glücklich über das Stück. Sie findet es nur schade, dass zur Premiere relativ wenig Zuschauer da waren. Der Saal war halb leer. Diemer führt das auch auf die Ferien zurück. Sie hofft, dass bei den nächsten beiden Aufführungen mehr Zuschauer kommen. Sie finden am Samstag, 4. Mai, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 5. Mai, um 18 Uhr, immer im Bürgersaal Kleinberghofen statt.