3. Juni 2019, 22:04 Uhr Theater Kakerlaken-Krimi

Johanna Bittenbinder, Heinz-Josef Braun und Stefan Murr schlüpfen bei ihrem so außergewöhnlichen wie witzigen Aufritt in die Rollen von Insekten, die sich dazu entscheiden, sich gegenseitig abzustechen

Von Dorothea Friedrich, Dachau

Mafiöse Strukturen gibt es (fast) allerorten, sogar im Insektenreich. Doch so wie im realen Leben kämpfen auch dort unerschrockene Helden gegen das Böse. Was klingen mag wie die kürzestmögliche Beschreibung eines hochwissenschaftlichen Vortrags aus der Welt der Entomologie ist in Wahrheit der Plot eines vergnüglichen Insektenkrimis mit Musik. "Käfer Mary und Graf Bremsula" heißt dieser. Geschrieben und musikalisch aufgepeppt haben ihn Heinz-Josef Braun und Stefan Murr. Johanna Bittenbinder ist die Dritte im Käferbunde. Am Sonntag, waren sie im Pfarrheim von Heilig Kreuz zu erleben. Ermöglicht hatten diese amüsante und rasante Lehrstunde in Sachen Toleranz die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Erwachsenenbildung der Pfarrei.

Eine ausgesprochen gute Entscheidung, denn mit ihrem fröhlichen, begeisternden und begeisterten Auftritt beamten die drei Schauspielen die wenigen Kinder und die vielen Erwachsenen vom ersten Moment an auf eine imaginäre Almwiese irgendwo im bayerischen Nirgendwo. Dort regnet es seit Wochen ununterbrochen. Also vertreiben sich die gewiefte Käfer-Mary, Mistkäfer Erwin, Totenkopfkäfer Boandl und Frau Dr. Weberknecht, von Beruf Psychologin, die Zeit mit einer entspannten Partie "Insekt ärgere dich nicht". Käfer Fritz Egerling bringt Leben in die Bude, avanciert er doch gerade zum Radiostar. Derweil genießt Familie Regenwurm ihr Lieblingswetter in vollen Zügen, packt die Badehose ein und freut sich, dass sich weit und breit kein Urlauber blicken lässt.

Nur ein paar Meter weiter ist die Stimmung mehr als gereizt. Im Schilfschloss von Graf Bremsula hungern die blutsaugerischen Insekten seit Wochen vor sich hin. Der alte Graf hat sich in seinen Sarg verkrochen und denkt nach. Seine Gattin, die blutjunge Adelszecke Matz von Zeckenstein, schmollt und schiebt Kohldampf. Da kommt ihr der Postbote Heuschreck-Toni gerade recht. Und es geschieht, was im Märchen-Insektenreich niemals geschehen darf: Matz von Zeckenstein versaugt sich am Postboten - und das gesamte stechende Volk probt den Aufstand der Blutsauger. "Wir stechen statt Menschen jetzt Insekten, Flug- und Krabbeltiere", verkündet Graf Bremsula, wortreich von einem eigens aus Berlin angereisten Stimmungsmacher unterstützt. Und dann heißt es: "Bluad, Bluad, Bluad, des schmeckt guad!" und "Ozapft is, auf eine friedliche Wiesn".

Doch die blutrünstigen Sauger haben die Rechnung ohne Käfer-Mary gemacht. Die hat nicht nur jede Menge kühlenden Quark für zerstochene Schneckenpolizisten parat, sondern auch eine geniale Idee, wie sich der Friede auf der Almwiese wiederherstellen lässt.

Bereits mit ihren bayerischen Märchen und mit "Käfer Mary und die Kakerlaken-Mafia" haben die drei Schauspieler ihr Publikum begeistert. Mit der Bremsula-Story setzen sie - in allerschönstem Bairisch und mit einer glücklicherweise politisch nicht wirklich korrekten Diktion - noch eins drauf. Johanna Bittenbinder mutiert blitzartig von der gescheiten Käfer-Mary zur besserwisserische Frau Dr. Weberknecht oder zur launenhaften Junggräfin Matz von Zeckenstein. Stefan Murr berlinert hinreißend als zuagroaster Berufsdemonstrant, wickelt mit Wiener Schmäh die Insektendamenwelt um den Finger, pardon, die Fühler und schleimt Nacktschnecken-mäßig durch die Fantasiebotanik. Heinz-Josef Braun ist ein furchteinflößender und zugleich lächerlicher Graf Bremsula mit grollender Stimme und rollenden Augen.

Wie überhaupt das Trio mit vollem Körpereinsatz arbeitet, immer wieder das willige Publikum einbezieht, Spaß vermittelt und selbst ordentlich Spaß hat. Weshalb dieses Stück für Kinder und Erwachsene auch ohne erhobenen Zeigefinger auskommt. Der Aufruf zum friedlichen Miteinander ist so unüberhörbar, wie der, miteinander zu reden, gemeinsam und kreativ Probleme zu lösen und sich nicht einschüchtern zu lassen. So kann eine Lehrstunde in Sachen Toleranz "zum größten Spaß seit Regenwurmgedenken" werden.