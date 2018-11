19. November 2018, 22:08 Uhr Theater in Vierkirchen Rebellion auf offener Bühne

Theatergruppe Vierkirchen spielt Stück vom Wildschütz Jennerwein

Wer kennt sie nicht, die Geschichte des Wildschützen Jennerwein: eine Legende, ein bayerischer Robin Hood, der gegen die Obrigkeit aufmuckt, ein Symbol für die Freiheit. Am 6. November 1877 wurde er am Peißenberg von seinem Rivalen Pföderl angeblich von hinten erschossen. Die Theatergruppe Vierkirchen hatte am vergangenen Freitagabend mit dem Klassiker "Das Lied vom Wildschütz Jennerwein" im Sportheim Premiere. Die Zuschauer zeigten sich von der Posse von Georg Maier, Macher der bekannten Iberl-Bühne, in drei Aufzügen sowie vom ansprechenden Ambiente begeistert. Der Autor setzt die Geschichte vom gemeuchelten Wilderer, der zum Volkshelden geworden ist, geschickt in einen neuen Kontext. Damit unterscheidet sich der Dreiakter von vielen anderen Bauerntheaterstücken. Immer wieder Szenenapplaus sowie ein lang anhaltender Schlussbeifall waren am Ende der Lohn für die Darsteller der inzwischen recht bekannten Laienbühne.

Der Inhalt: Nepomuk Hupfauf, Dorfwirt, Autor und Spielleiter des örtlichen Bauerntheaters, ist verzweifelt. Nichts klappt so, wie es soll bei den Proben zum Stück. Nur "im Namen der Kunst" schafft es der ausgefuchste Theater-Schreiberling und Rollenverteiler Hupfauf, die Mitwirkenden zusammenzuhalten. Die und der örtliche Gesangsverein haben nämlich mehr das versprochene Freibier und persönliche Aversionen im Sinn als die Kunst. Brisanz kommt ins Spiel, als die Hauptakteure des Stückes, auch im wirklichen Leben Kontrahenten, während der Proben immer mehr aneinander geraten. Wiederholen sich die tragischen Ereignisse von damals? Das Stück ist noch am Freitag, 23. November, um 19.30 Uhr, am Samstag, 24. November, um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 25. November, um 18 Uhr, im Sportheim zu sehen. Etwaige zurückgegebene Restkarten gibt es an der Abendkasse.