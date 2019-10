Eine Kleinstadt in Aufruhr

Theater in Dachau

Seit Freitag läuft der Vorverkauf für die Herbstpremiere des Theaters am Stadtwald Dachau. Diese findet am 2. November um 20 Uhr statt; gespielt wird das Stück "Bäcker braucht Frau", eine unterhaltsame Realsatire des bekannten Kabarettisten und Volkssängers Jürgen Kirner, der mit diesem topaktuellen Stück (es wurde 2017 uraufgeführt) ungewöhnliches Neuland auf dem Gebiet des bayerischen Volkstheaters beschritten hat. Der Bühnenautor sagt nur: "Wir finden es ausgesprochen passend, dass im gleichen Jahr, in dem wir dieses Stück spielen, auch 50 Jahre Gay Pride Bewegung gefeiert wurde."

In der Konditorei Dettermeier liegen die Nerven blank: Der etablierte Familienbetrieb kämpft ums Überleben. Auf der einen Seite lauert die Discounter-Konkurrenz mit Chemiebackwaren, auf der anderen das Landratsamt mit erdrückenden Auflagen. Michi Dettermeier hat die Bäckerei in dritter Generation geerbt, doch trotz Fleiß und Talent schafft er es nicht aus der Misere heraus. Unterstützung bekommt er weder von seinem Vater, der als Privatier nur noch Wein, Weib und Gesang kennt, noch von seinem Großvater, der als frischgebackener Witwer lieber im Internet chattet. Nur Mutter Rosi und Schwester Kerstin stehen Michi bei. Als das gut gemeinte Engagement von Kerstin den Jungbäcker ungewollt in eine TV-Kuppelshow katapultiert, löst Michi mit seinem spontanen Auftritt ein kleinstädtisches Chaos aus.

Karten zu 12,50 Euro (zuzüglich Vorverkaufsgebühr) gibt es im Vorverkauf bei der Dachauer Rundschau, Konrad-Adenauer-Straße 27, (Telefon: 08131-51810) sowie vor den jeweiligen Vorstellungen an der Abend- und Tageskasse. Weitere Aufführungen im Theatersaal des ASV Dachau finden am 3. November, 14 Uhr, sowie 8., 9., 15., 16., 22. und 23. November, jeweils 20 Uhr, statt.