So wie es das Format der Komödie will, gab es am Premierenabend viele skurrile Momente auf der Volksbühne des Ludwig-Thoma-Hauses. Doch einer, bereits gegen Ende des Stückes, führte all jene, ganz im Stil des Volkstheaters, in der Kulisse größtmöglicher Normalität ins Absurde. Hier sitzt Oma Gütling am Küchentisch, neben ihr Sohn Benjamin, Schwiegertochter Patricia und Nachbar Ludwig. Im Laufe der nächsten Minuten wird Patricia vorgeben, sie schlüge ihren Schwager Benjamin mit einer Bratpfanne zu Boden, Oma Gütling wird auf Anweisung anfangen zu jammern (allerdings vor allem um ihre beste Bratpfanne, weniger um ihren Sohn); und inmitten alldessen sagt Nachbar Ludwig, der sich selbst kurzerhand zum Regisseur der Situation beordert hat: "Das wär ja fast der Stoff für ein Theaterstück!", reibt sich die Hände und verweist die Schauspieler an ihre Plätze. Also Patricia zur Bratpfanne, Oma Gütling jammernd auf dem Stuhl und Benjamin wort- und regungslos auf den Boden.

Was nun einzig nach dem zweifelhaften Zeitvertreib einer bayerischen Familie klingt, ist tatsächlich Teil der Lösung, des dritten Aktes unter der Regie von Daniela Renner. Die Lösung, die (im Übrigen nicht ohne Hintergedanken) dem stets lustigen, aber vor allem listigen Nachbarn Ludwig in den Sinn kommt, soll endlich alle Missverständnisse des Theaterstücks auflösen und alles zum Guten wenden. Dass dies eben gerade nicht alle Missverständnisse - so viel sei vorweggesagt - auflösen, sondern das glückliche Ende gar nur vorgaukeln wird, ist ein gelungener Schluss.

In der Szene mit der Bratpfanne mündet die Suche, die zugleich roter Faden des Stückes ist, nach einem Heiratsschwindler - den es nun gibt oder nicht, so viel sei nun doch nicht vorweggesagt. Initiiert wird diese Suche zu Beginn der Aufführung von einem weiteren Mitglied der Familie, das gleichwohl einem von außen zweifelhaft wirkenden Zeitvertreib nachgeht: Daniel, der zweite Sohn von Oma Gütling und Ehemann von Patricia, kniet in kleinkarierter Unterhose, T-Shirt, Hausschuhen und hohen Sportsocken vor dem Wohnzimmerfenster und sieht mit einem Feldstecher zum Fenster hinaus. Sämtliche Verführungsversuche seiner Ehefrau Patricia scheitern, woraufhin diese im gesamten Verlauf des Stückes abwechselnd eifersüchtig auf die Bäckereifachverkäuferin oder die Nachbarin sein wird, entweder laut zeternd oder beleidigt in Mode- und Boulevard-Magazinen blätternd. Als wäre das dann nicht bereits tief genug in die veraltete Klischeekiste gegriffen, wird Daniel sie genervt auffordern, mal etwas "Sinnvolles" zu machen, also so was wie "das Frühstück herrichten".

Im Blickfeld von Daniel Gütlings Feldstecher und seiner ungeteilten Aufmerksamkeit liegt eine andere Frau, weder die Bäckereifachverkäuferin noch Nachbarin Hildegard, die später noch entrüstet das Wort "Voyeurismus" im Duden nachschlagen wird. Es geht um seine Mutter, Oma Gütling. Er vermutet, sie habe eine Affäre mit einem Unbekannten - dessen Phantombild er sogleich hinter einem Bilderrahmen an der Wand hervorzieht.

Seine Mutter schleiche sich neuerdings regelmäßig aus dem Haus. Um seine Theorie zu stützen, verkleidet er sich als sein vor langer Zeit ausgewanderter Bruder Benjamin und versucht so, das Vertrauen seiner Mutter zu gewinnen. Was er nicht weiß: Benjamin läuft bereits seit einigen Tagen im knallgelben Schweden-Shirt - wohin er auswanderte, dürfte an dieser Stelle deutlich geworden sein - durch die Stadt.

All das führt natürlich zu größtmöglicher Verwirrung, aber auch einem schnapslastigen Mutter-Sohn-Gespräch und dazu, dass sich Nachbarin Hildegard in eine "Kampfmontur" aus einer Hose im Tarnmuster, Stiefeln und tiefschwarzer Sonnenbrille wirft.

Nun ließe sich natürlich sagen, hier handle es sich eben um eine tragisch-komische Familienkonstellation - eine, in der sich dessen Mitglieder gegenseitig in den Wahnsinn und in absonderliche Spionagetätigkeiten treiben. Doch so wie es die Komödie im Bauerntheater will, soll ein solches Stück die Komik des Alltags einfangen. Also lustig sein, weil sich der Zuschauer selbst, oder den Nachbarn, die Großmutter, die Schwägerin oder sonst wen darin wiedererkennt.

Und ja, neben dem ein oder anderen entsetzten "Pfiat di god!" schallt auch ein "Da geht's ja zu wie bei uns daheim!" aus der Mitte des Publikums vor zur Bühne. Für das Stück der Dachauer Volksbühne bedeutet das auf jeden Fall: ein Kompliment für das gewählte Handwerkszeug, und am Ende auch deutlichen Applaus für die Umsetzung.

Die nächsten Aufführungen der Komödie "Sowas kommt von sowas" sind am Sonntag, den 27. Oktober um 18 Uhr und am Samstag, 2. November um 20 Uhr im Ludwig-Thoma-Haus. Karten gibt es im Vorverkauf in der Sudetenlandstraße 52 oder an der Abendkasse.