10. Juli 2019, 22:05 Uhr Theater in Bergkirchen Süßer Wahn und fauler Zauber

Sieht doch schon sehr sommerlich aus: die Bühne am Spielort für den "Sommernachtstraum", die Tennishalle in Lauterbach.

Das Hoftheater führt Shakespeares "Sommernachtstraum" mit Musik von Mendelssohn Bartholdy auf

Das Hoftheater Bergkirchen steckt mitten in den Vorbereitungen für seinen "Musikalischen Theatersommer Bergkirchen". Zur Aufführung kommt in diesem Jahr Shakespeares berühmteste Komödie "Ein Sommernachtstraum" mit der Bühnenmusik von Felix Mendelssohn Bartholdy. Gespielt wird vom 11. Juli bis zum 3. August Freilicht vor der Halle des TC Lauterbach, bei schlechtem Wetter in der Halle. In einem Wald bei Athen liegen Feenkönig Oberon und seine Gattin Titania miteinander im Streit. Diesen Wald durchstreifen zwei Liebespaare: Helena, die den Demetrius, Demetrius, der die Hermia, Hermia, die den Lysander und Lysander, der die Helena liebt. Zudem soll um diese Zeit am Hofe des Landesherrn eine Hochzeit gefeiert werden. Der Schulmeister Peter Squenz verfasst ein tragisch-komisches Spiel um die vergebliche Liebe von Pyramus und Thisbe, welches er mit einer Truppe mehr oder minder begabter Handwerker bei den Feiern im Schloss zum Besten geben will. Die Proben hierzu finden ebenfalls im Zauberwald von Titania und Oberon statt. Oberon lässt durch seinen Narren Puck sowohl die Liebespaare in totale Verwirrung geraten, als auch die einfältigen Handwerker-Schauspieler. Einer von ihnen wird sogar in einen Esel verwandelt, in den sich die Feenkönigin durch einen Zauber auf der Stelle verliebt. Die Verwicklungen im nächtlichen Wald nehmen ihren Lauf.

Shakespeare jagt seine Figuren virtuos durch Traum, Wachheit und Wahn, spielt mit ihrer Fantasie ebenso wie mit der des Publikums. In das Stück hineingewoben wird Felix Mendelssohn Bartholdys Bühnenmusik zu "Ein Sommernachtstraum" in einer eigens für das Hoftheater angefertigten Bearbeitung von Max I. Milian und Thomas A. Schneider.

In der Regie von Herbert Müller und der Ausstattung von Ulrike Beckers spielt das Ensemble des Hoftheaters, unterstützt von den Workshopteilnehmern Tanz und Theater des Projekts Land-Kultur-Theater. Die Musik steuert das Petershausener Kammerorchester unter der Leitung von Eugen Tluck bei.

"Sommernachtstraum" an der Halle des TC Lauterbach: Am Donnerstag, 11. Juli, um 20 Uhr ist Premiere. Weitere Vorstellungen gibt es am Freitag, 12. Juli, Samstag, 13. Juli, Freitag, 19. Juli, Samstag, 20. Juli, Donnerstag, 25. Juli, Samstag, 27. Juli, Sonntag, 28. Juli, Donnerstag, 1. August, Freitag, 2. August, Samstag, 3. August. jeweils um 20 Uhr. Wegen der großen Nachfrage Zusatzvorstellung am Sonntag, 4. August. Karten gibt es unter 08131/326 400 oder mail@hoftheater-bergkirchen.de.