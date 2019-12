"Die Fledermaus" ist eine der berühmtesten Operetten von Johann Strauß, sie wird regelmäßig an großen internationalen Opernhäusern inszeniert. Der eingängig ironische Ton des Librettos von Carl Haffner hat großen Anteil an dem bis heute währenden Erfolg. "Täubchen, das entflattert ist, Stille mein Verlangen, Täubchen, das ich oft geküsst, lass dich wieder fangen!" So hört man ihn gleich zu Beginn der ersten Szene trällern, den Sänger Alfred. Nun hat sich auch das Hoftheater Bergkirchen dieses Klassikers in einer aufwendigen Produktion angenommen. Von diesem Donnerstag, 19. Dezember, an zeigt das Hoftheater die Operette "Die Fledermaus" von Carl Haffner und Richard Genée, vertont von Johann Strauß. Die Silvestervorstellungen sind zwar bereits ausverkauft, für alle Vorstellungen ab 3. Januar sind jedoch noch Karten erhältlich.

In diesen Tagen laufen die Endproben des Ensembles, das durch ganz besondere Gäste verstärkt wird: Die junge Sopranistin Maria Sintow-Behrens wird als Kammerzofe Adele zu sehen sein. Sie studierte an der Londoner Goldsmiths University Musik und Operngesang, schloss 2017 mit dem Bachelor ab und sang bereits im ersten Studienjahr im Ensemble "Opera Gold" die Rolle der Adele. Während ihres Studiums war sie auch als Chorleiterin des Lycée Français in London tätig und absolvierte Schauspielkurse an der City Academy London. Von Kindheit an erhielt sie Unterricht in Ballett, Flamenco und Standard- und Lateintänzen, kein Zufall, dass sie im Februar 2020 als Debütantin beim Wiener Opernball dabei ist.

Die Mezzosopranistin Stephanie Eineder singt und spielt den Prinzen Orlofsky. Sie wurde in Regensburg geboren und absolvierte ihr Gesangsstudium an den Musikhochschulen in Würzburg und Frankfurt. Sie spielte unter anderem die Donna Elvira in Mozarts "Don Giovanni", die Hexe in Humperdincks "Hänsel und Gretel" und tourte als "Schneekönigin" in einem Musical durch ganz Deutschland. Von 2011 bis 2015 war sie Mitglied des Staatstheaters Darmstadt, die nächste Aufgabe nach Bergkirchen ist eine Opernuraufführung am Theater Regensburg. Der niederländische Bass Frits Kamp spielt den Gefängnisdirektor Frank. Er führt ein spannendes Doppelleben als Sänger und Biophysiker. Nach seiner Doktorarbeit in Biophysik an der Universität Amsterdam folgte ein zehnjähriger Aufenthalt in den USA, wo er zugleich am New England Conservatory Gesang studierte. Seit 2000 wohnt er in München. Er hat mehr als 40 Opernpartien gesungen, er war auch immer wieder in der Operette zu hören, unter anderem auch beim Opernfestival Gut Immling im Chiemgau. Dem Dachauer Publikum ist er bekannt durch regelmäßige Mitwirkung beim Lyrischen Opernensemble Dachau, unter anderem bei "Der Vogelhändler" von Carl Zeller. Regelmäßig singt er russische Romanzen beim Kulturverein "MIR" in der Villa Stuck in München. Mit der jungen Musical-Sängerin Lucia Feneberg und der Sopranistin Janina Pudenz sind zwei weitere neue Darstellerinnen zu erleben.

Die Hauptrollen der Operette sind aus dem eigenen Ensemble besetzt: Die Rosalinde wird von der Sopranistin Janet Bens gesungen, ihren ungetreuen Ehegatten Eisenstein, eigentlich eine Sängerrolle, spielt in der Bearbeitung von Herbert Müller der erste Schauspieler des Hauses, Ansgar Wilk. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Petra Morper, die Choreografie der Tänze übernimmt Annalena Lipp, die als Ida auch auf der Bühne mitwirkt. Mit von der Partie sind außerdem der Tenor Tobias Zeitz als Liebhaber Alfred, der Schauspieler Stephan Roth als Doktor Falke, Annette Thomas und die Regieassistentin Verena Konietschke. Die Bühnenbildnerin Ulrike Beckers sorgt für die aufwendige Ausstattung und der Regisseur Herbert Müller spielt die berühmte Komikerrolle des Gerichtsdieners Frosch.

Karten bestellen kann man unter mail@hoftheater-bergkirchen.de oder 08131/326 400.