Das Hoftheater Bergkirchen lädt am Samstag, 26. Oktober, 20 Uhr zu seiner zweiten Spielzeitpremiere ein. Auf dem Programm steht die deutsche Erstaufführung des Solostücks "Madame Strauß" von Susanne Felicitas Wolf. Das Stück, 2015 in Wien uraufgeführt, erzählt von den drei Ehefrauen des Walzerkönigs Johann Strauß. Sie waren Musen, Managerinnen, Geliebte, Haus- und Ehefrauen des genialen Komponisten. Im Stück erzählen Jetty, Lili und Adele jeweils ihre Geschichte mit dem "Schani". Janet Bens spielt in dem Solo alle drei Frauen in der Regie von Herbert Müller und der Ausstattung von Ulrike Beckers. Gleichzeitig eröffnet im Hoftheater eine Ausstellung mit dem Titel "Wiener Blut" von Ulrike Beckers über Johann Strauß, seine Frauen und das Theater. Sie kann an den Vorstellungsabenden besichtigt werden. Karten unter 08131/ 326 400, mail@hoftheater-bergkirchen.de oder an der Abendkasse.