3. Oktober 2018, 21:57 Uhr Theater Bittere Schokolade

Das Hoftheater Bergkirchen feiert die erste Premiere der Saison

Eine französische Komödie ist die erste Premiere der neuen Spielzeit am Hoftheater Bergkirchen. Sie eröffnet zugleich den Poetischen Herbst. Das Stück spielt in der Chocolaterie einer französischen Kleinstadt. Die Regale sind mit allerlei Köstlichkeiten dekoriert, überall duftet es nach Schokolade. Doch das Geschäft wirkt auf den Besucher wie sein Besitzer Monsieur Ledoux: etwas angestaubt. Dass ihn seine Frau verlassen hat, macht ihn bitter, und plötzlich schmecken auch seine Pralinen so, denn sein Geschmackssinn verlässt ihn zusehends.

Da hilft nur der geheime Plan seines Angestellten Pascal und seines Freundes Dr. Margaux: eine Kontaktanzeige für Monsieur! Als eine Dame nach der anderen den Laden stürmt, meint Ledoux, es seien Bewerberinnen um seine Stellenausschreibung einer Fachverkäuferin. Und damit nehmen die Verwicklungen ihren Lauf.

Die junge französische Autorin Valerie Setaire - erst 32 Jahre alt - verfasste mit "Ein Herz aus Schokolade" ihre erste Komödie für die Bühne. Nicht nur mit dem Schreiben, auch mit dem Kochen kennt sich Setaire aus. Als Kind zog sie mit ihren Eltern von Frankreich nach Kanada, wo ihre Eltern ein Catering-Unternehmen aufbauten. Valerie Setaire machte eine Ausbildung zur Köchin und hätte mit ihren beiden Brüdern die Firma übernehmen sollen, diese aber ging vorher pleite.

Sieben Spieltermine hat das Hoftheater zunächst angesetzt, die Premiere am Freitag ist bereits ausverkauft. Karten gibt es noch für die Vorstellung am Samstag, 6. Oktober, sowie für alle weiteren Vorstellungen. Die Inszenierung hat Herbert Müller übernommen, für Bühnenbild und Kostüme ist Ulrike Beckers zuständig. Ansgar Wilk spielt den traurigen Chocolatier, Christina Schäfer kommt die schwierige Aufgabe zu, all die jungen Damen zu spielen, die das Geschäft von Monsieur Ledoux auf der Suche nach einer Anstellung oder eben doch nach der großen Liebe. Jürgen Füser spielt Dr. Margaux, den nicht ganz hilfreichen Freund des Süßwarenherstellers Ledoux.