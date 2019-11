An diesem Wochenende findet wieder der bereits zur guten Tradition gewordene Kunsthandwerkermarkt von Hof Rosenrot in der Weilachmühle in Thalhausen statt. Geöffnet ist der Markt am Samstag, 2. November, von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag, 3. November, von 10.30 bis 18 Uhr. Es gibt auch heuer wieder eine Fülle schöner Dinge anzuschauen und zu kaufen: Schmuck und Keramik, Glasobjekte und Skulpturen, Genähtes und Gestricktes, pflanzengefärbte Schals, Glasobjekte, Floristik undvieles mehr. Auch Martin Hinder ist wieder mit seinem BauchLadenTheater für Kinder und Erwachsene da, ebenso Peter Greppmair, der seine Holzofenpizza anbietet. Und natürlich ist in der Weilachmühle auch Kaffe und Kuchen für die Besucher vorbereitet.