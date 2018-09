30. September 2018, 22:04 Uhr Termin Dramatische Wohnungsnot

Bündnis für Dachau diskutiert mit Experten über die Situation

Die Kommunalpolitik im Dachauer Land kämpft mit noch viel gewichtigeren Problemen als etwa mit der Migration, auch wenn sie immer wieder die politische Debatte bestimmt: die allgegenwärtige Wohnungsnot und die Armut. Diesen beiden Themen widmet sich nun das Bündnis für Dachau. Zum zweiten Mal erstellte die Caritas einen Armutsbericht für den Landkreis Dachau, diesmal im Auftrag des Kreistages. Trotz Reichtum und wirtschaftlicher Prosperität gibt es demnach auch im Landkreis Dachau weiter Menschen, die in Armut oder an der Armutsgrenze leben. Immerhin ist die Zahl der betroffenen Menschen jedoch nur kaum merklich gestiegen, wie es in dem Bericht heißt.

Die Wohnungsnot allerdings hat dramatische Ausmaße angenommen: Seit 2012 hat sich die Zahl derer, die auf eine Sozialwohnung warten, verdoppelt - gleichzeitig steigt die Zahl der Obdachlosenfälle stark an, wie das Bündnis mitteilt. "Die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist verzweifelt - insbesondere in den größeren Landkreisgemeinden." Besonders betroffen von Wohnungsnot und Obdachlosigkeit sind nicht nur alleinerziehende Mütter und Familien, sondern auch anerkannte Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund. Aber auch ältere Personen, Ehepaare oder Familien werden zunehmend damit konfrontiert.

Am Donnerstag, 4. Oktober, will das Bündnis für Dachau mit Experten über diese Entwicklung diskutieren und Konzepte zur Verhinderung von Wohnungsverlust und Obdachlosigkeit sowie Möglichkeiten zur nachhaltigen Betreuung und Beratung von Betroffenen vorstellen. Caritas-Kreisgeschäftsführerin Heidi Schaitl und Schuldnerberaterin Lena Wirthmüller werden die Zusammenhänge zwischen Armut, Migration und Obdachlosigkeit erläutern und Wege zur Prävention und Hilfe aufzeigenladen. Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 4. Oktober, um 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) im Caritas-Zentrum Dachau, Landsberger Straße 11. Der Eintritt ist frei. Mehr zum Abend und zum Bündnis für Dachau findet man unter www.buendnis-fuer-dachau.de.