5. Juni 2019, 22:17 Uhr TC Eschenried Hochklassiges Tennisturnier

Der TC Eschenried veranstaltet am Freitag, 7. Juni, ein Ranglistenturnier. Dazu erwarten die Organisatoren einige der besten deutschen Tennisspieler. Das Turnier ist von deutschem Ranglistenstatus für die Damen und Herren Ü 30 und Ü 35. Es wird mit hochklassigem Tennis von der ersten Runde an gerechnet. Es ist das dritte Turnier dieser Art in Eschenried.

Es beginnt um 17 Uhr. Für ältere Spieler wird es die Möglichkeit geben, an einem Leistungsklassenturnier teilzunehmen. In den Altersklassen der Männer 40 und 60 und der Frauen 50 sind einige Teilnehmer angemeldet. Außerdem ist eine Mixedkonkurrenz geplant. Bei diesem Turnier muss das Spielpaar eines Team zusammen älter als 110 Jahre sein. Den Gewinnern winken Sachpreise und der Deutsche Tennis Bund hat ein Preisgeld ausgeschrieben. Die Endspiele werden voraussichtlich am Pfingstsonntag, 9. Juni, von 14.00 Uhr an stattfinden.