Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr lädt der Square Dance Club Black Cats Dachau auch heuer wieder zum Summer Dance ein. Etwa 50 Tänzer aus Clubs aus ganz Südbayern sind der Einladung gefolgt. Beim Square Dance bilden jeweils acht Tänzer ein Quadrat, den Square, und tanzen gemeinsam nach den Ansagen des Callers. Die Grundfiguren sind weltweit standardisiert. Es gibt aber keine festen Abfolgen, sondern die Figuren werden immer wieder neu kombiniert. Caller Frank Meyers hat tief in der digitalen Plattenkiste gekramt und heiße Sommermusik ausgepackt, die von den Tänzern entsprechend schwungvoll umgesetzt wurde. Die Black Cats Dachau bieten allen Tanzinteressierten an, Square Dance einmal kennenzulernen und auch selbst auszuprobieren. Die beiden Schnupperabende finden am 11. und 25. September jeweils von 20 bis 22 Uhr im Schützensaal der Gaststätte "Drei Rosen" in Dachau statt. Nähere Infos unter www.blackcats-dachau.de.