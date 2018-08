24. August 2018, 21:59 Uhr Talentcampus im Jugendzentrum Junge kreative Köpfe gesucht

In der ersten Septemberwoche findet in den Räumen des Jugendzentrums Dachau Süd, am Klagenfurter Platz 1, ein "Talentcampus" unter dem Namen "2 cool 4 Skool" statt. Das Angebot startet täglich mit einem Sozialkompetenzworkshop unter dem Motto "das macht uns stark". Nach einem gemeinsamen Mittagessen geht es um Jugendkultur wie Comic, Stylewriting und Graffiti. Die Volkshochschule Dachau präsentiert Kindern und Jugendlichen damit ein kostenfreies Ferienangebot, bei dem sogar das Mittagessen inklusive ist. Das Angebot findet von Montag, 3. September, bis Freitag, 7. September, jeweils von 9.30 bis 17 Uhr statt. Interessenten sollten sich möglichst schnell per E-Mail an Juz-sued@dachau.de oder unter Telefon 08131 /668613 anmelden.