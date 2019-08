Die Füße im Sand, den Rücken leicht gebeugt und den Blick fest auf den Gegner gerichtet. So wird der Karlsfelder Lukas Pfretzschner, 19, am Timmendorfer Strand auf den Aufschlag des Gegners warten. Zusammen mit seinem Spielpartner Robin Sowa startet er dieses Wochenende bei den Deutschen Beach-Volleyball Meisterschaften.

Lukas Pfretzschner vom ASV Dachau ist ein großes Talent im Beach-Volleyball. Er ist der jüngste Spieler bei den deutschen Meisterschaften, "der älteste ist Markus Popp, eine Volleyballlegende", sagt er über den 37-jährigen Volleyballprofi. Mit elf Jahren stand Pfretzschner das erste Mal mit einem Freund auf dem Beach-Volleyballfeld, irgendwann nach der Schule, erzählt er. Sein Bruder und weitere Freunde kamen dazu. Sie verabredeten sich wöchentlich zum Beach-Volleyball Spielen. Das Interesse der Jugendlichen wurde so groß, dass ihr Lehrer Thomas Bruckmann vom Dachauer Ignaz-Taschner-Gymnasium eine Volleyball AG für sie gründete. Lukas Pfretzschner reichte das bald nicht mehr und er fing an, täglich morgens vor der Schule zu trainieren. 2011 trat er dem ASV Dachau bei.

Seitdem sind sieben Jahre vergangen, Pfretzschner hat 2018 die Silbermedaille bei der U19-Weltmeisterschaft gewonnen und 2016 mit seinem Partner Robin Sowa bei den U18-Europameisterschaften sogar Gold geholt. Theoretisch könnte er dieses Jahr noch an den U20-Meisterschaften teilnehmen, doch er und sein Partner Sowa wollen jetzt schon einmal Profi-Luft schnuppern. Allzu große Hoffnungen mache er sich nicht für die kommende Meisterschaft, "wir haben keine Medaillenchancen", sagt er, "aber wir versuchen, einfach das Event aufzusaugen und es als Übung für die Zukunft zu nehmen".

Lukas Pfretzschner und Robin Sowa verbindet eine langjährige Bekanntschaft. 2016 waren sie schon eine Saison lang ein Team und sind seit Beginn dieses Jahres wieder ein festes Duo. Ihre Wettkämpfe führten sie nach Kanada, Japan, in die Türkei und nach Lettland. Pfretzschner spielt für den ASV Dachau, Sowa für den VCO Berlin.

Nach Berlin ist Pfretzschner mit 17 Jahren alleine gezogen, um seinem Traum professioneller Beachvolleyballers zu werden, nachzugehen. Dort besucht er jetzt das Internat des Schul- und Leistungssportzentrums Berlin und macht im kommenden Frühling sein Abitur. Die täglichen Sportangebote des Internats haben ihn überzeugt. "Natürlich fiel mir der Abschied schwer", sagt er, "vor allem auch für meine Mutter, aber mein Traum war einfach größer".

Nach den deutschen Meisterschaften fliegt er für zehn Tage alleine an die Westküste der USA. "Ich will einfach mal abschalten und zehn Tage am Strand liegen können", sagt er, "nach so viel Getöse braucht man ein bisschen Ruhe". Alleine in den Urlaub und alleine nach Berlin gezogen - Lukas Pfretzschner geht mit seinen 19 Jahren sehr selbständig durchs Leben. Was er sich für seine Zukunft vorstellt? "Den Traum zum Beruf machen, das wäre natürlich das Allergrößte", sagt er. Und vielleicht ergibt sich am Wochenende ja doch noch die Chance auf eine Medaille.