5. März 2019, 21:40 Uhr Tag der offenen Tür Anmeldung für die Realschule

Kinder der Grund-, Haupt- oder Mittelschulen können sich am Montag, 6. Mai und Dienstag, 7. Mai, jeweils von 14 bis 18 Uhr, für den Eintritt in die 5. Jahrgangsstufe der Staatlichen Realschule Dachau, Nikolaus-Deichl-Straße 1, anmelden. Dabei erfolgt auch die Anmeldung für die Schülerinnen und Schüler, die den Probeunterricht absolvieren.

Mitzubringen sind zur Anmeldung ein Passfoto, die Geburtsurkunde (im Original und in Kopie), das Übertrittszeugnis der Grund-, Haupt- oder Mittelschule (im Original) sowie gegebenenfalls ein Nachweis bezüglich des Sorgerechts (zum Beispiel ein Auszug aus dem Scheidungsurteil, ebenfalls in Kopie).

Bei einem Schulweg von mehr als drei Kilometern haben die Eltern Anspruch auf Kostenfreiheit. Den Antrag für die Jahreskarte und weitere Informationen sind auf der Seite des Landratsamts Dachau unter www.landratsamt-dachau.de/schuelerbefoerderung zu finden. Dazu muss auf den Link "Zur Online-Antragstellung" geklickt werden. Auf dieser Seite kann man den Antrag auf Kostenfreiheit des Schulweges online stellen und ein Passbild sowie erforderliche Nachweise hochladen.

Das vollständig ausgefüllte Formular muss schließlich mit einem Klick auf das Feld "Senden" dem Landratsamt übermittelt werden. Der ausgedruckte, vollständig ausgefüllte und unterschriebene Antrag muss zur Anmeldung mitgebracht werden. Für Schülerinnen und Schüler der 5. Jahrgangsstufe wird ein offenes Ganztagsangebot von Montag bis einschließlich Donnerstag jeweils am Nachmittag eingerichtet. Die Anmeldung hierfür erfolgt ebenfalls am 6. und 7. Mai.

Eltern, die die Staatliche Realschule in Dachau kennenlernen wollen, sind zum Abend der offenen Tür am Mittwoch, 27. März, eingeladen. Er dauert von 17 Uhr bis 19 Uhr. Im Anschluss daran findet ab 19 Uhr in der Aula der Informationsabend zum Übertritt an die Realschule Dachau statt.