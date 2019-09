Tag der offen Tür in Dachau

Die Malteser Jugend in Dachau stellt ihre Arbeit vor. Dazu veranstaltet die katholische Hilfsorganisation am Samstag, 7. September, von 10 bis 15 Uhr in ihrer Dachauer Dienststelle, Schleißheimer Straße 89, einen Tag der offenen Tür. Besucher können sich dabei ein Bild über das Wirken der Malteser Jugend machen. Zum Rahmenprogramm gehören neben einer Hüpfburg natürlich die Erste Hilfe, der Herzensretter, eine Hundeshow und viele Überraschungen.